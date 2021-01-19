يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء أمام فريق جزيرة الورد في لقاء العودة ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر للمحترفين. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزير ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة. كانت مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت على صالة جامعة المنصورة ونجح خلالها الاهلي في تقديم عرض قوي والفوز بنتيجة ٩٥-٧٧.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رجال سلة الأهلي يواجه جزيرة الورد في دوري السوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.