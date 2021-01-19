الأهلي يخوض مرانه الرئيسي وتجهيز علي لطفي لخلافة الشناوي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد، الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة ذئاب الجبل.

ويقوم الجهاز الفني للفريق بتجهيز علي لطفي لحراسة مرمي الفريق في تلك المباراة بعد قرار لجنة المسابقات بإيقاف الحراس الدولي محمد الشناوي.

وتعادل الفريق الأحمر سلبيًا مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت باستاد المكس.