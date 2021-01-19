استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.. مسحة طبية للاعبي الأهلي اليوم

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،مسحة طبية اليوم؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.
ويجري لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي، بعد استبدال اتحاد الكرة الـ«رابيد تيست» بالمسحة الطبية خلال اجتماعه مع الأجهزة الطبية للفرق.
ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.
ومن المقرر أن يكون مران اليوم هو الفيصل في تحديد التشكيل الرئيسي الذي سيخوض به مواجهة ذئاب الجبل .
ويقوم الجهاز الفني للفريق بتجهيز علي لطفي لحراسة المرمي في تلك المباراة بعد قرار لجنة المسابقات بإيقاف محمد الشناوي.
وتعادل الفريق الأحمر سلبيًا مع البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بإستاد المكس .
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