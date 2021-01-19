الأهلي يمدد تعاقد محمد شريف عامين

كشفت مصادر خاصة أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق نهائي مع محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتمديد لمدة عامين جديدين.
وينتهي تعاقد محمد شريف في يونيو 2022 وهو الآن يعد أحد اهم عناصر التشكيلة التي يعتمد عليها المارد الأحمر.
وقالت المصادر إن هناك اتفاقا نهائيا تم مع اللاعب على تمديد تعاقده لمدة عامين أخرين ليبقي في الأهلي ثلاثة أعوام ونصف بحيث ينتهي تعاقده في يونيو 2024 .
وأضافت المصادر أن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي راعت تقدير اللاعب ماليًا بما يتناسب مع تمسكه الشديد بالبقاء في القلعة الحمراء ورفضه كل الضغوط التي مورست عليه للانتقال إلى غيره ورفضه عرض الأهلي.
ومن المقرر أن يوقع اللاعب علي عقوده الجديدة اليوم في حضور وكيله بالمقر الرئيسي بالجزيرة.
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