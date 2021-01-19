مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد يوسف، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على قرار معاقبة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بإيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد دخوله في مشادة مع حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، التي أقيمت أول أمس الأحد، وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة 8 من الدوري المصري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قيام محمد الشناوي بلمس الحكم هو الخطأ الذي يؤخذ عليه فيها، لكنه من اللاعبين المنضبطين، ومثل تلك المواقف من النادر أن تصدر منه".

وطالب يوسف بضرورة ضم محمد الشناوي ومحمد صلاح لقائمة المنتخب الأوليمبي في الأولمبياد، بالإضافة للاعب ثالث في وسط الملعب، مشيرا إلى أن اسمه يتوقف على احتياجات الجهاز الفني وطريقة اللعب.

وفي سياق آخر، أكد يوسف أنه رابع مدير فني مصري يفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن حسام غالي قدم أداءا عالميا في مباراتي الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2012.

وواصل، "بعد تعادل الأهلي مع الترجي في القاهرة بنهائى إفريقيا 2012، الكثير توقع انتهاء البطولة لصالح الترجي، لكننا كنا نملك إيمان كبير في قدرتنا على الفوز في رادس".