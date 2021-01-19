وتنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 يوم الجمعة المقبل 22 يناير بأول لقاء في الجولة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة التاسعة عشر في المقال التالي

محمد يوسف

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