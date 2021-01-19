موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة يستضيف الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الأهلي ضد أبها اليوم الاربعاء الموافق 19 يناير 2021 ” 6 جمادي الآخرة 1442″ بسبب إغلاق الملعب الرئيسي لأعمال صيانة بسبب سوء أرضية الملعب، ويقام اللقاء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مباريات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي تشهد انطلاق مباريات تلك الجولة اليوم بإقامة مباراة تجمع فريق الرائد على ملعبه ضد فريق الاتفاق، قبل أن يخرج فريق الاتحاد صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب لملاقاة العين، بينما يستضيف صاحب المركز الثاني فريق الشباب على ملعبه فريق الرائد، ويلعب الفتح مع القادسية، قبل الختام حين ينطلق موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم في الثامنة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

يسعى فريق الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات من جديد على حساب فريق أبها لإيقاف سلسلة النتائج السلبية له خلال المباريات الثلاث الأخيرة التي خاضها في الدوري السعودي، والتي شهدت خسارته على ملعبه بنتيجة كبيرة ضد التعاون بثلاثية دون رد، قبل أن تتكرر خيبة الأمل تلك بخسارته في المباراة التالية ضد القادسية خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يتعادل في الجولة الماضية ضد حامل اللقب فريق الهلال سلبيا ليفقد ثمانية نقاط هامة في تلك المباريات تجعل رصيده عند 23 نقطة متراجعا إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، وفارق نقطتين عن فريق الشباب صاحب المركز الثاني.

فريق أبها ل يكون خصما سهلا لأهلي جدة بالمرة في ظل رغبة الفريق في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة سيتعادل بها مع الأهلي في رصيد النقاط حال تمكنه من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري السعودي، حيث تمكن ابها من إيقاف سلسلة نتائجه السلبية والخسارة التي تعرض لها في ثلاث جولات على التوالي ضد كلا من الباطن، ضمك، والوحدة على الترتيب بتمكنه من تحقيق الفوز في الجولة الحادية عشر خارج ملعبه ضد العين برباعية مقابل هدفين، قبل انتصاره على الفيصلي بهدف دون رد، وأخيرا الفوز ضد الاتحاد في الجولة الماضية بهدف دون رد عن طريق ستراندبيرج ليقتنص لفريقه نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبها إلى 20 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن الوحدة السابع، وفارق ثلاث نقاط قط عن الأهلي الثالث.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

موعد مباراة الأهلي وأبها اليوم

8:10 توقيت مكة المكرمة، والبحرين.

5:10 توقيت جرينتش.

9:10 توقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد ابها