مونديال اليد.. وزير الرياضة يتوجه إلى الإسكندرية لحضور مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى الإسكندرية اليوم، لحضور مباريات المجموعة الثالثة ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.
وتقام اليوم مواجهتين بالمجموعة الثالثة التى تضم منتخبات اليابان وقطر وأنجولا وكرواتيا وتقام المباريات بصالة برج العرب بالإسكندرية.
ويلتقي اليوم كل من اليابان مع أنجولا فى الرابعة والنصف بينما قطر مع كرواتيا فى السابعة مساء.
كان منتخب كاب فيردى قد انسحب من البطولة بسبب حالات كورونا والذى كان مقرر أن يواجه أرورجواى.
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