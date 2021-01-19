رئيس بتروسبورت يتفقد ملعب مباراة الزمالك والجونة .. صور

تفقد منذ قليل زكريا السيد رئيس مجلس إدارة استاد بتروسبورت الملعب المقرر أن يستضيف مباراة الزمالك والجونة قبل انطلاق اللقاء بساعات. ورافق رئيس إدارة استاد بتروسبورت أثناء تفقده ملعب مباراة الزمالك والجونة الثنائى خالد مصطفى يوسف مدير عام الاستاد وخالد عابدين مساعد مدير عام الاستاد. واطمأن زكريا السيد رئيس مجلس إدارة استاد بتروسبورت على كافة التجهيزات الخاصة باستضافة مباراة الزمالك والجونة فى الدورى. ووجه زكريا السيد تعليماته إلى القائمين على ملعب مباراة الزمالك والجونة بضرورة توفير كافة الاجواء التى تساهم فى خروج اللقاء بما يليق باسم أحد الاستادات العريقة فى مصر. وأنهى مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد أزمة استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامته اليوم الثلاثاء في الدورى الممتاز. وكان مسئولو استاد بتروسبورت ارسلوا اعتذارا رسميا الى نادى الزمالك بعدم إمكانية استضافة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة بداعى الانشغال بأعمال الصيانة. ووافقت إدارة بتروسبورت على استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها بعد غد على ملعبه بعد اتصالات جرت بين الطرفين خلال الساعات الماضية. وارسلت إدارة استاد بتروسبورت فاكسا رسميا بالموافقة على استضافة المباراة إلى نادي الزمالك لتنتهى الأزمة برمتها.

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