ترقب في الأهلي لقرعة مونديال العالم للأندية

تسود حالة من الترقب داخل الأهلي إنتظارًا لقرعة مونديال العالم للأندية التي ستقام اليوم بزيورخ.
وتقام مراسم القرعة في الخامسة مساءًا في زيورخ بينما تنطلق البطولة في الرابع من فبراير المقبل.
ويشارك في البطولة الأهلي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك بهدف الضربة القاضية لمحمد مجدي أفشه وبايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا وأولسان هيونداي بطل دوري أبطال آسيا و تيجريس أونال المكسيكي بطل كونكاكاف) الدحيل القطري بوصفه مستضيف البطولة) فيما لم يتحدد بعد بطل أمريكا الجنوبية .
ويخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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