رسميا.. ميلان يعلن تعاقده مع ماندزوكيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في صفقة انتقال حر.

وكتب الروسونيري في بيان رسمي نشره عبر "تويتر": "يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن التعاقد مع ماريو مانذوكيتش". وتابع: "اتفق النادي والمهاجم الكرواتي على عقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع خيار تمديد الإتفاق للموسم التالي. وأضاف: "سيحمل ماريو القميص رقم 9 في صفوف الروسونيري".



وكانت أخر تجارب المهاجم الكرواتي نجم يوفنتوس السابق، مع الدحيل القطري، قبل أن يفسخ تعاقده معه في يوليو الماضي.