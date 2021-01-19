رسميا.. ميلان يعلن تعاقده مع ماندزوكيتش

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، في صفقة انتقال حر.
وكتب الروسونيري في بيان رسمي نشره عبر "تويتر": "يسر نادي اي سي ميلان الإعلان عن التعاقد مع ماريو مانذوكيتش".
وتابع: "اتفق النادي والمهاجم الكرواتي على عقد يمتد لنهاية الموسم الحالي مع خيار تمديد الإتفاق للموسم التالي.
وأضاف: "سيحمل ماريو القميص رقم 9 في صفوف الروسونيري".
وكانت أخر تجارب المهاجم الكرواتي نجم يوفنتوس السابق، مع الدحيل القطري، قبل أن يفسخ تعاقده معه في يوليو الماضي.
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