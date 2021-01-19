أزمة أهداف في ليفربول .. تراجع ثلاثي الرعب يفضح عجز يورجن كلوب

ولم يسجل ليفربول سوء هدف وحيدا آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، كان أمام وست بروميتش، عن طريق ساديو ماني، حيث انتهت المباراة بالتعادل 1 - 1.
وفشل ليفربول في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 2015، وهو ما يكشف الحالة السيئة التي يمر بها خط ليفربول خلال الفترة الماضية.
ثلاثي الرعب محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو" الذين تسببوا في رعب فرق أوروبا آخر 3 أعوام، أصبحوا عاجزين عن هز شباك الخصوم تحت أنظار يورجن كلوب الذي فشل إيجاد طريقة بديلة لحل أزمة العقم التهديفي الذي لم يعتاد عليه الريدز وجماهيره.
تراجع مستوى خط الهجوم بالكامل هي مسؤولية يورجن كلوب بكل تأكيد، لأنه يجب عليه إيجاد حلول بديلة، لفك تكتلات الخصوم أمام المرمى، واستغلال الكرات العرضية بالشكل الأمثل، وهي الميزة التي فقدها فريق ليفربول منذ إصابة الهولندي بقطع في الرباط الصليبي في شهر نوفمبر الماضي.
ليفربول لم يحقق الفوز آخر 4 مباريات، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد، ويتراجع للمركز الرابع بـ 34 نقطة.
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