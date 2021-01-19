رسميا.. ديفيد نيكولا مديرا فنيا لتورينو خلفا لماركو جيامباولو

أعلن نادي تورينو الإيطالي، تولي ديفيد نيكولا، المهمة الفنية للفريق خلفا لماركو جيامباولو المُقال.

ووفقًا لبيان تورينو فإن لاعبه السابق نيكولا، وقع على عقد تدريب الفريق اليوم الثلاثاء.

وكان تورينو قد أقال ماركو جيامباولو، أمس، عقب تعادل الفريق سلبيا مع سبيزيا، ليحتل الفريق المركز الثامن عشر في ترتيب الكالتشيو.

ويعد نيكولا صاحب الـ47 عاما، ساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز في موسم 2006/2005.