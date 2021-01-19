خبر غير سار للأهلاوية.. وليد سليمان يغيب عن كأس العالم للأندية

اعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب.
وكشف عبدالحفيظ أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن ٤ أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.
وأوضح عبد الحفيظ أن وليد سليمان سوف يبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق.
وتعرض وليد سليمان لإصابة في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز تسببت في خروجه من اللقاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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