أحمد ياسر ريان كلمة السر وراء رغبة صلاح محسن في الرحيل عن الأهلي

وأكد شوبير في تصريحات عبر إذاعة " اون سبورت اف ام " أن صلاح محسن أبلغ مسؤولي الاهلي برغبته في الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.
وأضاف أن صلاح محسن يرغب في الرحيل لإنبي وليس سموحه. على الرغم من تألقه في سموحة الموسم الماضي.
وأكمل أن صلاح محسن أعرب عن تقديره لسموحة ولكنه يشعر بالراحه أكثر في انبي مشددا أن أحمد ياسر ريان نجم الأهلي المعار ل سيراميكا كليوباترا هو كلمة السر في قراراه بالرحيل، حيث إن صلاح محسن يرغب في المشاركة في الأولمبياد لذلك يرغب في اللعب بشكل أساسي مع فريقه مشددا أن تألق ريان مع سيراميكا كليوباترا زاد من إصراره على الرحيل.
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