نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات مفاوضات المارد الأحمر مع محمد شريف لتجديد عقده.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عقد جلسة أمس الاثنين مع وكيل شريف بشأن تجديد عقد اللاعب مع المارد الأحمر.

وأضاف، أن شريف يرغب في البقاء مع المارد الأحمر، ومن المفترض أن يجدد موسمين إضافيين بعد أن أنهى مدير التعاقدات الاتفاق على كافة الأمور مع وكيل اللاعب على أن ينتهي عقده صيف 2024، مؤكدا أن الإعلان عن التجددد سيكون خلال الساعات القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخميس القادم، في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.