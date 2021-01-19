نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

‏وأثبتت الأشعة التي خضع لها وليد سليمان نجم المارد الأحمر، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ويبتعد عن الملاعب لمدة 4 أسابيع مقبلة.

وكان وليد سليمان نجم المارد الأحمر، خرج مصابًا خلال مواجهة الفريق أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بالدوري المصري الممتاز.

وحصل وليد سليمان على راحة سلبية من التدريبات بالأمس، حيث أجرى أشعة رنين وسونار، قبل أن يتم التأكد من غيابه عن البطولة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، في نوفمبر الماضي.

وتنطلق البطولة يوم 4 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.