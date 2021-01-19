اتحاد الكرة: لا صحة لإيقاف حكام مباراة الأهلي وفريق البنك

وقال المصدر ذاته إنه لا صحة الأنباء التى ترددت بشان ايقاف حكام مباراة الأهلي والبنك بعد الجدل الذى اثير بشأن مدى صحة إلغاء الهدف الذى أحرزه ايمن أشرف مدافع الأهلي فى مرمى المنافس.
وأضاف : ثنائي الحكام محمد سلامة وعمرو الشناوي سيتم إسناد ادارة مباريات لهما فى الدورى قريبا من خلال لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد.
يذكر ان إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.
وأصدر النادى الأهلى بيانا طالب خلاله بالعدالة التحكيمية عقب التعادل أمام فريق البنك الاهلي سلبيا فى المسابقة المحلية.
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