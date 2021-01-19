بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. سانت إيتيان ينافس نيس وبارما لضم مهاجم برشلونة

أكد تقرير إيطالي أن نادي سانت إيتيان الفرنسي يستهدف التعاقد مع جان كلير توديبو مهاجم فريق برشلونة المعار إلى بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت شبكة " سكاي سبورتس" الإيطالية، أن سانت إيتيان داخل في منافسة مع نيس وبارما لضم توديبو خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضافت الشبكة الإيطالية، أن توديبو يريد اللعب لصالح بارما، ولكن عملية انتقاله إلى الدوري الإيطالي لن تكون سهلة في ظل منافسة ثنائي الدوري الفرنسي، سانت إيتيان ونيس.

يذكر أن نادي الزمالك أعلن الجمعة الماضية، وقف مفاوضات نادي سانت إيتيان الفرنسي، بشأن ضم مصطفى محمد.

وجاء بيان مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:

تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي بتاريخ 14 يناير 2021، في قناة "النهار"، وما تضمنته من إشارة إلى أن أشخاصا لم يسمهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.

وفي هذا الشأن، يؤكد نادي الزمالك ما يلي:

أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن أسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم إتمام الصفقة، ويطالب المسئولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك التزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

ثالثا: وفي هذا الإطار، يعلن نادي الزمالك إلغاء التفاوض نهائيا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر.

رابعا: أن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسئولين بالنادي، وسوف يعلن النادي فورا وبكل وضوح عن كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.