قرر مجلس إدارة نادى الجزيرة ايقاف كافة العضويات اللاتى شاركن فى الموقف المؤسف داخل النادى بإقامة حفلة بصور مسيئة على التورتة لحين انتهاء التحقيق. وجاء القرار وفقا للائحة النادى الخاصة بالأفعال المشينة بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق فى الواقعة بعد انتشار الصور التى تحمل صورا جنسية على مواقع التواصل الاجتماعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل ضد عضوات نادي الجزيرة المشاركات بـ حفل الصور الجنسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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