نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس يوجه رسالة إلى مبابي ونيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بعض الرسائل المهمة بخصوص لاعبي فريق حديقة الأمراء وإدارته وصفقاته المستقبلية.

وأكد ليوناردو في نصريحات صحفية لمجلة فرانس فوتبول "أتمنى أن الثنائي نيمار ومبابي يكونا مقتنعين بأن باريس مكان مميز يحقق طموحات أي لاعب، نحاول وضع توازن بين طموحاتهما وقدرات الفريق وتوقعات مسؤوليه".

وتابع، لكن لن نتوسل إليهما لكي يبقوا ممعنا بل سيظل معنا من يرغب في الاستمرار، المشاورات مستمرة معهما، انطباعاتي جيدة بشأن الملفين".

حيث ينتهي عقد الثنائي مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم القادم في صيف 2022