قبل مباراته أمام سبورتينج براجا.. بنفيكا يعلن 17 إصابة بكورونا في صفوفه

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم الثلاثاء إصابة 17 شخصا بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لبيان نشره نادي بنفيكا، فإن الـ17 إصابة بالفيروس، جاءت من بين اللاعبين والجهاز التدريبي والعاملين داخل النادي.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع سلطات الصحة المحلية، بخصوص إمكانية خوض مباريات في الأسبوعين المقبلين من جانب الصحة العامة وسلامة اللاعبين.

وكان من المقرر، أن يواجه بنفيكا نظيره سبورتينج براجا غدا الأربعاء.