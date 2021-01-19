الأهلي يفوز على شبان قنا في دوري تنس الطاولة

حقق فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، الفوز على فريق الشبان المسلمين بقنا بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي أقيمت مساء أمس الاثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومثل الأهلي في هذه المباراة خالد عصر ومحمود أشرف حلمي ويوسف عبدالعزيز، و نجحوا في تقديم عرض قوي وفازوا على منافسيهم من فريق الشبان المسلمين بقنا.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبد الفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.
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