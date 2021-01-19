قبل انطلاق مونديال الأندية.. مدرب أتلتيكو مدريد السابق يوجه نصيحتين لـ موسيماني

وجه المصري خالد غنيم المدير الفني السابق لرديف أتلتيكو مدريد نصيحتين لـ بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خالد غنيم في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج":" نصائحي لموسمياني، أن يرجع بيتسو صن داونز ، الذي يلعب الكرة السريعة وتوظيف اللاعبين بأفضل شكل ممكن وهو متميز للغاية في هذه الجزئية، ولكن لاحظنا في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي ظهر بأنه مضغوط بسبب النتائج والأداء".

وتابع:" النصيحة الثانية وهو بالتأكيد مدرب لديه خبرة كبيرة، لكن عليه ألا يستمع للجماهير أو الإعلام أو السوشيال ميديا وأن يعمل بأسلوبه المعتاد".

وأشار:" كي أكون صريحا مستوى الأهلي في المباريات الأخيرة لا يمكن القول من خلاله أن الأهلي يستطيع التأهل إلى نهائي مونديال الأندية أو التتويج بالبطولة، ولكن في النهاية كل شيئ ممكن".

وتابع:" يوجد علامات استفهام على مستوى بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة مثل حسين الشحات وهو لاعب لديه الكثير الذي يستطيع تقديمه للأهلي، أيضا أنباء اهتمام الأهلي بضم لاعبين جدد، قد تكون سببا في تراجع الفريق خلال الفترة الماضية".

وأشار:" رغم كل ذلك، قد تكون المشاركة في مونديال لأندية حافزا للاعبين من أجل تحقيق إنجاز، خاصة وأن الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق مثل قفشة والسولية وعلي معلول وكهربا والشناوي".

وتجري اليوم الثلاثاء، قرعة بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الخامسة مساء، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" بمدينة زيوزخ السويسرية. ويأتي النادي الأهلي على رأس الفرق المشاركة في بطولة مونديال الأندية، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، كما ستشهد البطولة أيضا مشاركة أندية، بايرن ميونخ الألماني" بطل أوروبا"، وتيجريس أونال " بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف"، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي " بطل آسيا"، والدحيل القطري" ممثل البلد المستضيف للبطولة". ومن المقرر أن يكتمل عقد الفرق المشاركة في مونديال الأندية، في أواخر يناير ، بعد تحديد ممثل أمريكا الجنوبية، والذي ينحصر بين بالميراس وسانتوس البرازيلين. وسيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري - أولسان هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.