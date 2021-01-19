وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة " دراجتك.. صحتك "

سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الدفعة الثالثة من الدراجات للمتقدمين فى مبادرة "دراجتك.. صحتك" بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة.
أوضح وزير الشباب والرياضة أن المرحلة الثالثة شارك فيها شباب من جميع محافظات الجمهورية، حيث تضمنت هذه المرحلة توزيع 7200 دراجة جبلى وهجين، على دفعات، الدفعة الاولى سيتم توزيع 900 دراجة، مشيرا إلى أن سعر الدراجه وهو اقل من سعر السوق و مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهده وغير الممهده ومقاسها 19، أما الدراجة الهايبر هجين وهي مناسبه للرياضيين و للطرق الممهده ومقاسها 17 .
أضاف صبحى أن الدراجات التى تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، و تم التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهوريه .
يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك .. صحتك " ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه و نشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة و تساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.
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