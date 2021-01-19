مران بدني لمدة 30 دقيقة للاعبي الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات البدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب الأحمال. وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية بالكرة وفقرات متنوعة تحت إشراف «رانجواجا» لمدة ٣٠ دقيقة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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