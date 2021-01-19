خالد الغندور يلمح لمفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الجونة

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية عبر "فيسبوك": "هل يخرج لاعب ويبقى لاعب داخل التشكيل؟ ننتظر لنرى".
ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، خلف الأهلي المتصدر بنقطة واحدة.
ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لانتزاع الصدارة بعد تعثر الأهلي بالتعادل أمام البنك الأهلي، وكذلك لتعطيل الجونة الذي يليه بمركز واحد ونقطة واحدة.
ومن المقرر، أن يعلن جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، التشكيل الرسمي في الرابعة مساء اليوم، قبل إنطلاق المباراة بساعة واحدة.
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