أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، اعتزامه الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم. وقال أحمد سليمان، في بيان له اليوم، الثلاثاء: "إيمانا بالدور الحيوى للرياضة فى حياة الشعب المصرى والرياضة من دور فعال فى بناء مصر الحديثة على أسس وقواعد عملية وأخلاقية تتناسب وطموحات الشعب المصرى نحو مستقبل مشرق، واستنادا إلى تجربتى فى مجال الرياضة، فقد انتويت الترشح على مقعد الرئاسة لانتخابات اتحاد الكرة المصرى متى اتفق ذلك مع القوانين واللوائح وما تقره الجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن".

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