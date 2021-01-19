اصطباري يفوز على مركز شباب ميت عافية في دوري مراكز الشباب بالمنوفية (صور)

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تشكيل فريق اصطبارى بقيادة عباس ابراهيم وايمن رمضان وباسم عجرور كلا من، احمد كامل – زياد اسامه – ايهاب عاطف – محمد طارق- مصطفى شوقى – عبد الرحمن سعيد – محمد رسمى – حسين احمد – رشاد مدحت – احمد هانى – باسم فوزى. تشكيل فريق اصطبارى بقيادة عباس ابراهيم وايمن رمضان وباسم عجرور كلا من، احمد كامل – زياد اسامه – ايهاب عاطف – محمد طارق- مصطفى شوقى – عبد الرحمن سعيد – محمد رسمى – حسين احمد – رشاد مدحت – احمد هانى – باسم فوزى. أحرز أهداف اصطباري رشاد مدحت 3 أهداف، وهدف للاعب أحمد هاني.





وعلى ملعب تلا، حقق فريق مركز شباب الدبايبة الفوز على فريق مركز شباب سبك الأحد بنتيجة 1/4 سجلهم أحمد السيد ومحمود عماد وجابر خالد بالشوط الأول، ووليد فوزي بالشوط الثاني، وأحرز هدف سبك اللاعب أحمد خالد. وأدار اللقاء الذي أقيم بملعب قويسنا، الحكم أحمد ماجد عاونه أحمد جمال وماجد مرسي.وعلى ملعب تلا، حقق فريق مركز شباب الدبايبة الفوز على فريق مركز شباب سبك الأحد بنتيجة 1/4 سجلهم أحمد السيد ومحمود عماد وجابر خالد بالشوط الأول، ووليد فوزي بالشوط الثاني، وأحرز هدف سبك اللاعب أحمد خالد. وأدار اللقاء أحمد نبيل، عاونه محمد عبد الله موسى ومعاذ محيي.

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق مركز شباب اصطباري على نظيرة فريق مركز شباب ميت عافية، بأربعة أهداف نظيفة، بملعب مركز شباب قويسنا، اليوم الثلاثاء، بالجولة الثانية لدور الـ 8 لبطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمنوفية.جاء تشكيل ميت عافيه بقيادة (محمد القط ) والمدرب حسنى فاروق كلا من : ابراهيم سعيد – على هانى – اسلام محمود –محمود فتجى – كريم ناصر – محمود عبد الرحمن – احمد محمود- يوسف علاء – عمرو عادل – محمد ابو الفتوح – كريم محمد .