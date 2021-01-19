الرياضة

تقسيمة قوية في مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

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أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد.  

وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على تنفيذ جانب من الجمل التكتيكية والفنية، وتوجيه بعض التعليمات للاعبين خلال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة بعد غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بدون أهداف، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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