نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تورينو الإيطالي يعلن ديفيد نيكولا مديراً فنياً للفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم، عن التعاقد مع ديفيد نيكولا كمدير فني جديد للفريق خلفا لماركو جيامباولو الذي تمت إقالته.

وذكر تورينو أن لاعبه السابق نيكولا، وقع على عقد تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من رحيل جيامباولو الذي تمت إقالته عقب تعادل الفريق سلبيا مع سبيزيا، ليحتل الفريق المركز الثامن عشر في ترتيب المسابقة.

وكان نيكولا/ 47 عاما/ والذي ولد بالقرب من مدينة تورينو، قد ساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز في موسم 2005/2006.

وكانت أندية فيورنتينا وجنوه وبارما قد غيرت مدربيها أيضا في الموسم الحالي، حيث غادر نيكولا فريق جنوه بعدما تم تعيينه الموسم الماضي وقاد الفريق لتجنب لهبوط في الجولة الأخيرة.