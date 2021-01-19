انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري 2021 اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق مساء اليوم الاحد مباراة الزمالك مع الجونة، في المباراة المقامة على استاد بتروسبورت، عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، عند الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، في إطار مباريات الأسبوع الثامن، وقبل موعد مباراة الزمالك واالجونة، يدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم برصيد 16 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، بينما الجونة لديه 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

ومن المتوقع أن تشهد موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري، قمة الإثارة، وأن نشاهد مباراة قوية من الفريقين، حيث يطمع الزمالك في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على قمة الدوري، ويسعى الجونة في تحقيق فوز يضمن له تحقيق المركز الثاني.

ومباراة الزمالك والجونة، منقولة على قناة ON Time Sports 1 HD، مع تقديم استوديو تحليلي يضم نخبة كبيرة من المحللين، والمراسلين من داخل الملعب.