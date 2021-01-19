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انت الان تتابع تفاصيل خبر قرعة كأس العالم للأندية .. القنوات الناقلة والفرق المشاركة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يشارك النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في دولة قطر في الفترة من 4 فبراير إلى 11 فبراير بعد تعديل موعدها الذي كان 1 فبراير، وذلك بسبب إنسحاب أوكلاند سيتي النيوزلندي، وسوف يتم إجراء مراسم قرعة كأس العالم للأندية اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمدينة زيورخ السويسرية، وتترقب جماهير النادي الأهلي وعشاق الكرة في مصر، نتيجة القرعة لمعرفة منافس فريقهم في المباراة الأولى للبطولة، ونوضح من خلال موقع مصر فايف بعض ما يخص قرعة كأس العالم للأندية والبطولة .
قرعة كأس العالم للأندية
يتم سحب قرعة كأس العالم للأندية اليوم من قبل نائب مدير المسابقات في «فيفا» خايمي يارزا، ومن المقرر أن يساعده دييجو بيناجليو، حارس مرمى المنتخب السويسري السابق، وسوف يتم الكشف عن مواجهات الفرق الستة في البطولة، وسوف تبدأ البطولة من الدور الثاني نظرًا لانسحاب الفريق النيوزيلندي من المشاركة في البطولة بسبب الإجراءات الصحية المتبعة حاليًا في بلادهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
بطولة كأس العالم للأندية 2020
- تقام البطولة في دولة قطر الشقيقة .
- تستمر البطولة في الفترة من 4 إلى 11 فبراير.
- تقام البطولة على ملعبين فقط هما؛ المدينة التعليمية وملعب أحمد بن علي .
- يقام نهائي البطولة على على ملعب المدينة التعليمية .
- من المنتظر أن يواجه الأهلي واحدا من ثلاثة أندية هى؛ (الدحيل القطري – بطل آسيا – بطل أمريكا الشمالية) .
- يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة خلال تاريخه .
- حقق الأهلي برونزية البطولة عام 2006 باليابان .
- تأهل الأهلي للبطولة على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد تتويجه ببطولة أفريقيا للمرة التاسعة في نوفمبر 202م .
- تذاع القرعة على القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” .
- تذيع قناة “بي ان الاخبارية المفتوحة” القرعة حصرياً .
- الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية :
- الأهلي المصري (بطل إفريقيا) .
- بايرن ميونخ الألماني (بطل أوروبا).
- تيجريس أونال المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية).
- أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (بطل آسيا) .
- الدحيل القطري، (ممثل البلد المستضيف للبطولة) .
- بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد بين بالميراس وسانتوس البرازيليين .
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