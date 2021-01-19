الرياضة

إصابة محمد مجدي أفشة بـ مران الأهلي

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‏تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة في القدم أثناء مشاركته في التقسيمة خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

  وغادر أفشة التقسيمة قبل دقائق من نهايتها، حيث خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة الذي فضل عدم استكمال اللاعب فقرات المران.

 ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غد الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.‏

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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