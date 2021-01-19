غليان في نادي الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود حالة احتقان كبيرة بين موظفي وعمال النادي، تجاه مسئول الأمن بالقلعة البيضاء سامي السبكي.

وقال المصدر إن السبكي كان من ضمن رجال مجلس إدارة النادي السابق، وأصبح حاليا مساعد اللواء أحمد زكريا، المدير التنفيذي الحالي، ويقوم السبكي بتوقيع جزاءات وخصومات يوميا على فئة العمال وأفراد الأمن بالنادي، في تعنت واضح.

وشدد على أن ما يفعله السبكي بناءً على تعليمات المدير التنفيذي ومدير إدارة شئون العاملين، وأن أغلبية العمال وأفراد الأمن فوجئوا خلال صرف راتب الشهر الماضي بوجود خصومات تصل إلى ربع المرتب، بحجة عدم التوقيع.

وأضاف أن السبكي يقوم بالمرور داخل النادي وتوقيع خصومات تعسفية من أجل خفض الرواتب بنهاية الشهر، مما تسبب في حالة غضب شديدة، خاصة بعد علم الموظفين بزيادة رواتب بعض الأشخاص المرافقين للجنة المعينة، في حين أن النادي يمر بأزمة مالية واضحة.

وأوضح المصدر أن إدارة شئون العاملين اتفقت مع المدير التنفيذي علي رجوع البصمه الإلكترونية مرة أخرى للموظفين، مما أثار حالة من الاستياء بسبب أنها سوف تنشر فيروس كورونا، وكان رد الإدارى على العمال كالتالي: "استخدموا كحول قبل وبعد البصمة"، مما زاد من استياء الموظفين.

واستقر الموظفون وعمال النادي على انتظار صرف رواتب الشهر الحالي، وأنه في حالة تأخر الراتب أو وجود خصومات واضحة دون وجه حق سوف يقومون بتنظيم وقفة احتجاجية وتقديم شكاوى رسمية لمكتب العمل ووزارة الشباب والرياضة.