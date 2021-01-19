باتشيكو يلقي محاضرة أخيرة على لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي اللقاء محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التوجه لاستاد "بتروسبورت" استعدادا لمباراة الجونة. وشرح المدرب البرتغالي خلال المحاضرة الفنية مهام كل لاعب وبعض التعليمات الفنية التي تدرب عليها الفريق يأتي هذا لتنفيذها في المباراة التي تقام في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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