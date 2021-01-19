أنت بصيت على الـ"فار".. أحمد حسن يروي ما حدث بين محمد الشناوي والحكم

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن تفاصيل ما حدث بين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و حكم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي أول أمس والتي أدت لـ إيقاف الشناوي 4 مباريات و غرامه 20 ألف جنيه

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن قرار ايقاف الشناوي مثير للدهشه خاصة أن هناك حالات مشابهة من قبل في الدوري المصري ولم يتم اتخاذ أي قرار ضدها على سبيل المثال واقعه رمضان صبحي نجم بيراميدز.

وأضاف أن الشناوي حارس جيد وهادئ حيث إنه تحدث مع الحكم و سأله " انت بصيت على الفار" ولكن الحكم لم يلتفت له فقام بمسكه ليلفت نظره لحديثه حيث انه لم يقصد التعدي مطلقا مشددا أن ما حدث لا يستحق تلم العقوبة.

وتابع أن الأهلي سيقدم تظلم وسيتم تخفيض العقوبة لمباراتين مشددا ان اللائحه يجب ان تطبق على الجميع

وأكمل أن الاهلي قدم مباراة جيده امام البنك الاهلي و سنحت الكثير منن الفرص للتسجيل ولكن كان ينقصه التوفيق مشددا أن والتر بواليا للاعب جيد ومستواه رائع وسيطور من مباراة لأخري

أما عن مصطفي محمد نجم الزمالك فنصحة بضرورة التركيز مع الفريق عقب فشل مفاوضات احترافه مشددا أن يمتلك إمكانيات رائعة ستاهله للاحتراف في المستقبل