لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد بتروسبورت قبل مواجهة الجونة

قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمعاينة أرضية ستاد "بتروسبورت" الذي يستضيف مواجهة الجونة المقرر لها الساعة الخامسة مساء، بالأسبوع الثامن لبطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الجهاز الفني، واللاعبون جولة سريعة في جميع أنحاء الملعب لمعاينة الأرضية واختبار النجيلة.
يذكر أن الفريق حقق خمسة انتصارات، وتعادل وحيد ويمتلك في رصيده 16 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز.
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