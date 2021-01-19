أحمد حسن يوجه نصيحة لـ رمضان صبحي

وأكد أحمد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب الجماهير عن الملاعب كان في مصلحة اللاعبين الذين لا يستطيعون العمل تحت ضغط مشددا ان في حال وجود جماهير فكثير من اللاعبون سيعلنوا اعتزالهم
وأضاف أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز تمكن من تجاهل اي ضغزط تعرض لها و وواصل تالقه مع فريقه الجديد وهو الامر الذي يجب ان يقوم به رمضان صيحي
وأكمل أن هجوم جماهير الاهلي على رمضان جاء بسبب حيهم الشديد له و غضبهم من رحيله بتلك الطريقه
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