ناس مبيطمرش فيها.. الحضري يرد على محمد فضل بـ عنف

وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق رسالة شديدة اللهجة لـ محمد فضل عضو اللجنه الخماسية التي كانت مكلفه بادارة اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية عقب تصريحاته مساء أمس. وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "بشكر المهندس هاني أبوريدة إنه كان رشحني للعمل في المنتخب وطول عمرك ليك "فضل" على ناس مبيطمرش فيها". وكان محمد فضل صرح إن هاني ابو ريد رئيس اتحاد الكرة الاسبق قد طلب تعيين عصام الحضري كمدرب حراس في المنتخب ولكنه رفض الامر تماما.

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