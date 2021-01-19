إعلان تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بقيادة رضا شحاتة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك مساء اليوم في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز . جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : إسلام طارق خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي خط الهجوم : خالد الطيب

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