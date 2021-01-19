استعدادا لمواجهة الجونة.. حافلة الزمالك تصل ملعب بتروسبورت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب بتروسبورت.
يأتي هذا استعدادا لخوض لقاء الجونة المرتقب في الخامسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول للاستاد، قبل أن يجري اللاعبون عمليات الإحماء بعد قليل.
وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق الجونة إلى ملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.
يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة، في حين يحتل الفريق الساحلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة.
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