استعدادا لمواجهة الجونة.. حافلة الزمالك تصل ملعب بتروسبورت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب بتروسبورت.

يأتي هذا استعدادا لخوض لقاء الجونة المرتقب في الخامسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول للاستاد، قبل أن يجري اللاعبون عمليات الإحماء بعد قليل.

وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق الجونة إلى ملعب المباراة استعدادا لخوض اللقاء.

يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة، في حين يحتل الفريق الساحلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة.