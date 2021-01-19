نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيا يفوز علي اخميم في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز نادي المنيا، علي فريق اخميم، بثلاثه اهداف مقابل هدفين في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقه كأس مصر، ليتاهل المنيا للدور التمهيدي الثالث.

وخاض المنيا المباراة بتشكيل مكونه من محمد حسانين، برسوم محروس، محمد جدو، أحمد جمال، محمد أشرف، محمد السيد ميخا، أحمد شحاته، محمود عاطف، كامل أحمد، عمرو عثمان، حسام حسن.

في حين خاض اخميم اللقاء بكلا من محمد عبدالحميد الموجي، محمد شعبان حموده، محمد إمام، الهواري عادل، أحمد عطيه، محمود فرج القط، هشام مغاوري، شعبان العجيري، حسام بشري، حماده علي، محمد صلاح.

بدأت المباراة قويه من جانب الفريقين حيث شهدت الدقيقة 4 تصويبه قويه من حماده علي تعلو المرمي، وفي الدقيقة 11 فرصه هدف موكد يضيع من لاعبي اخميم، لكن في الدقيقة 12 يرد عمرو عثمان بالهدف الأول للمنيا، ولم ينتظر كامل أحمد لأكثر من سبعه دقائق ليحرز الهدف الثاني للمنيا بعد خطأ من حارس اخميم، عقبها بدقيقتين يحرز محمود عاطف الهدف الثالث للمنيا بعد عرضيه أحمد جمال، لكن في الدقيقة 29 يقلص اخميم الفارق باحراز هدف عن طريق شعبان العجيري.