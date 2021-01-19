نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يغلق الباب في وجه صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بعد أن أغلق ريال مدريد الباب في وجهة.

وقال برنامج الشرينجيتو الإسباني أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق نادي ريال مدريد يسعى وراء الحصول على خدمات الدولي الفرنسي كيليان مبابي.

وأضاف البرنامج إلى أن زيدان تواصل بالفعل مع مبابي الذي أكد ترحيبه بالإنضمام إلى الريال وعدم تجديد عقده مع الفريق الباريسي ما يجعل صلاح مُجبر على البقاء في ليفربول أو الإنضمام لبرشلونة.