نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ضربة موجعة للأهلي قبل مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لضربة موجعة قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقر إقامتها خلال شهر فبراير القادم.

وتأكد غياب وليد سليمان صانع العاب القارة الحمراء عن مونديال الأندية بعد أن أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ما يبعده عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع.

يُذكر أن وليد سليمان كان قد خرج مصاباً خلال مواجهة البنك الأهلي والتي إنتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي بالدوري المصري الممتاز.