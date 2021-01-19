نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أفشة.. وموقفه من المشاركة أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق الأحمر في المران الجماعي اليوم.

وأعلن النادي الأهلي اليوم الثلاثاء تعرض أفشة لكدمة في القدم خلال التقسيمة التي أقيمت على هامش المران الجماعي وعدم استكمال اللاعب لفقرات التمرين.

وقال أبو عبلة في تصريحات في تصريحات خاصة :"محمد أفشىة شعر بألم في وجه القدم وقمنا بفحص اللاعب وقمنا بالاطمئنان عليه".

وأضاف :"الإصابة بسيطة للغاية ولا تدعو للقلق وكان من الممكن أن يعود للتدريبات مرة أخرى لكن فقرات المران انتهت".

واختتم حديثه :"اللاعب جاهز للمشاركة في مران الأهلي الختامي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد الخميس، وجاهز للمباراة".