نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس فشل مفاوضات يوفنتوس لضم هدف ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنَّه حدثت مفاوضات بين يوفنتوس الإيطالي مع النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني وهدف ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الحالي.

وألمح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أنَّ تقارير صحفية إسبانية كانت قد أكدت توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع ديفيد ألابا بشأن الانتقال إلى سانتياجو برنابيو لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأكد الموقع الإيطالي أنَّ يوفنتوس كان مهتمًا بالفعل بالتعاقد مع ديفيد ألابا لكن مسئولي السيدة العجوز انسحبوا مبكرًا من المفاوضات.

وأوضح الموقع الإيطالي أنَّ يوفنتوس قام بخطوة واحدة فقط في المفاوضات، حيث اتصل ببيني زاهافي وكيل أعمال ألابا لمعرفة طلبات النجم النمساوي.

وأفاد الموقع الإيطالي يأنَّ زاهافي طلب راتبًا سنويًا لديفيد ألابا يبلغ 12 مليون يورو مما جعل يوفنتوس يجمد المفاوضات ولا يتحرك أبعد من ذلك.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس أخرج نفسه من سباق ألابا قبل شهر من الآن.

وشدد الموقع الإيطالي أنَّ التعاقد مع ألابا لا يهدد مستقبل الإسباني سيرجيو راموس في ريال مدريد على الرغم من عدم الاتفاق على التجديد حتى الآن.

وكشف الموقع الإيطالي أنه في حالة رحيل راموس عن ريال مدريد فإن يوفنتوس ليس في مقدمة السباق لضم النجم النمساوي.