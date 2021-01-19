حسام البدري يتابع لقاء الزمالك والجونة فى بتروسبورت

تواجد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول بمقصورة استاد بتروسبوت لمتابعة مباراة الزمالك أمام الجونة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويسعى البدري وجهازه المعاون لمتابعة اللاعبين الدوليين في مباريات المنتخب خلال الفترة الحالية، بخلاف متابعة بعض العناصر الجديدة المرشحة للانضمام للمنتخب. ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بجدول المسابقة برصيد 16 نقطة، في حين يحتل الفريق الساحلي المركز الثالث برصيد 15 نقطة

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