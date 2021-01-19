وأضاف أيمن يونس في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت " أن أي مدرب في العالم يبحث عن شىء واحد فقط وهو التوفيق مشددا أن التوفيق لا يحدث سوى بتحقيق العداله بين لاعبي الفريق.
وتابع أن باتشكيو اتخذ قرارا بـ أن من يقدم اداء جيد في المران وملتزم ومنضبط سيشارك في المباريات بشكل اساسي مشددا ان العداله لن تتحقق سوى بتلك الطريقه
وأكمل أن في حال وجد باتشيكو ان مصطفي محمد وفرجاني ساسي نجما الفريق مازالا بعيدان عن مستواهما لن يكون لهم مكان في التشكيل الاساسي للفريق
وأضاف أن باتشيكو مدرب " صنايعي " قادر على العمل تحت اي ظروف و توظيف جميع اللاعبين لديه ليغطي غياب اي للاعب اخر مهما كانت اهميته
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن يونس حالة وحيدة لاستبعاد ساسي ومصطفى محمد من تشكيل الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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