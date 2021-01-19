قرعة مونديال الأندية.. الأهلي يواجه بايرن ميونخ حال فوزه على الدحيل

سُحبت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قطر 2021، اليوم الثلاثاء، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وأوقعت قرعة الدور الثاني "دور ربع النهائي" لبطولة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي في مواجهة نظيره الدحيل القطري.

وحال تخطي الأهلي عقبة، فسيواجه بطل دوري أبطال أفريقيا، فريق بايرن ميونخ في دور نصف النهائي للبطولة.

وتنطلق البطولة في الرابع من شهر فبراير المقبل بقطر، بعد أن كان مقررًا لها أن تقام في الأول من الشهر ذاته، ولكن انسحاب نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بسبب فيروس كورونا، أدى لإلغاء الدور الأول من البطولة.

ويشارك فريق بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، والمتوج بكأس ليبرتادوريس بين فريقي سانتوس وبالميراس البرازيليين، في دور نصف النهائي مباشرة.